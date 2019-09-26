Бишкек, , 13:51 — REGNUM Сотрудники УВД Джалал-Абадской области Киргизии задержали двух волонтеров федерального агентства США «Корпус мира», которые перевозили килограмм наркотиков, передает «Vesti.kg».

Киргизия Иван Шилов © ИА REGNUM

Милиционеры остановили такси, пассажиры которого показались им подозрительными. Во время осмотра машины на заднем сиденье был обнаружен принадлежащий гражданам США Йии Дэниел Джеймсу и Павлу Девяткину пакет с 1 кг 26 г марихуаны.

Читайте также: Сотрудница посольства США сбила пешехода в центре столицы Киргизии

Йии Дэниел Джеймс взял вину на себя, заявив, что эти наркотики принадлежат ему. В итоге его арестовали на два месяца, а Павла Девяткина отпустили. Посольство США уже подключилось к разрешению произошедшего инцидента.

По имеющейся информации, Йии Дэниел Джеймс уже более двух лет преподает английский язык в одной из школ в Джалал-Абадской области Киргизии.

Читайте также: Морской пехотинец из охраны посольства США избил киргизстанца