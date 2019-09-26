Новосибирск, , 13:43 — REGNUM В Железнодорожный районный суд Новосибирска поступил протокол об административном правонарушении в отношении Вознесенского кафедрального собора. Как сообщается на сайте суда, собор «повторно привлекается по факту несоблюдения требований законодательства пожарной безопасности».

Максимальное наказание по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ для юрлиц — административный штраф 200 тыс. рублей или приостановление деятельности на 90 суток.

Как пишет «Тайга.инфо», в 2018 году Вознесенский кафедральный собор уже штрафовали за нарушение пожарной безопасности. Тогда штрафные санкции составили 160 тыс. рублей, ещё раньше — на 70 тыс.

Отмечается, что здания храмого комплекса не были оборудованы пожарной сигнализацией, отсутствовали «сухотрубы с дренчерными оросителями» для внутреннего тушения куполов, не было молниезащиты, в трапезнойотсутствовал второй эвакуационный выход.