По признанию заместителя председателя правительства Алтайского края Игоря Степаненко, одной из главных проблем при оказании помощи пострадавшим от жёсткой посадки пассажирам Boeing, прилетевшим аэропорт Барнаула из Вьетнама, стало прохождение таможенного досмотра и получения багажа. Поэтому чиновник счёл нужным извиниться перед пострадавшими. Подробности с пресс-конференции, посвящённой данному авиаинциденту, сообщает официальный сайт алтайского правительства.

Барнаул, , 13:40 — REGNUM «Вернувшиеся туристы должны были пройти государственную границу РФ. В этом заключалась основная сложность: эвакуация происходила экстренно, часть личных вещей и документов многие оставили на борту самолета», — заявил чиновник. При этом он подчеркнул, что было предпринято всё, чтобы минимизировать последствия ЧП.

Напомним, обслуживание аэропорта Барнаула осуществляет авиапредприятие «Алтай», акционером которого является правительство Алтайского края.

«То, что представляют собой международные терминалы в аэропорту Барнаула уже давно стало предметом насмешек всех, кто ими хоть раз воспользовался: душный узкий коридор и зал, в топором пассажиры больше напоминают уложенные в банку шпроты. Нетрудно догадаться, что чувствовали там пострадавшие пассажиры чартерного рейса из Вьетнама», — отметила редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ЧП с самолётом авиакомпании AZUR Air, следовавшим чартерным рейсом Камрань — Барнаул, произошло вечером 25 сентября при посадке в аэропорту Барнаула. Командир корабля смог приземлится только со второго раза, в результате возгорания разрушилась правая стойка шасси. Пострадавшими стали десятки человек.