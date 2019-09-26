Москва, , 13:40 — REGNUM Следственный комитет РФ намерен добиться привлечения к ответственности тех, кто 15 августа 2019 года в Гвинейском заливе напал на морское судно «Мармалайта» и похитил его экипаж из 8 человек, трое из которых были гражданами России. Об этом 26 сентября сообщается на официальном сайте СКР РФ.

По информации, размещённой на этом ресурсе, в Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации уже возбуждено уголовное дело, а действия нападавших квалифицированы как «пиратство» и «похищение человека».

Напомним, что, по данным следствия, 15 августа 2019 года у берегов Республики Камерун неизвестные напали на морское судно «Мармалайта», захватили его экипаж и увезли его в неизвестном направлении. Когда незаконные требования похитителей были выполнены, 22 сентября команду корабля освободили.

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