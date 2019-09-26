Чита, , 13:23 — REGNUM Заместитель председателя Алтайской краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям Игорь Степаненко прокомментировал алтайским СМИ ЧП в аэропорту Барнаула, где накануне, 25 сентября, аварийно приземлился Boeing с более 300 пассажирами на борту.

По словам чиновника, которые цитирует официальный сайт алтайского правительства, «все службы, которые мы относим к системе реагирования на чрезвычайные ситуации, сработали своевременно и эффективно». Также он отметил, что когда пассажиров эвакуировали по надувному трапу, угрозы жизни людей уже не было.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ЧП с самолётом авиакомпании AZUR Air, следовавшим чартерным рейсом Камрань — Барнаул, произошло вечером 25 сентября при посадке в аэропорту Барнаула. Командир корабля смог приземлится только со второго раза, в результате возгорания разрушилась правая стойка шасси. На борту находились 344 человека, в том числе 10 членов экипажа, 26 детей, трое из которых в возрасте до трех лет. Пострадавшими стали десятки человек.