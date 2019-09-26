Барнаул, , 13:08 — REGNUM Директор авиапредприятия «Алтай» Виталий Архипенко прокомментировал сайту«Толк» ЧП с жёсткой посадкой и возгоранием шасси самолёта Boeing-767 компании Azur Air, следовавшего чартерным рейсом из Вьетнама. По его словам, возгорание обнаружили очень быстро.

«По-сути всё прошло так, как должно было быть, сложности вызвали только надувные трапы и таможенный досмотр», — отметил Архипенко. При этом он подчеркнул, что травмы пассажиром могли быть связаны именно с трапами, поскольку они широкие и с очень скользким покрытием. О том же самом ранее говорил один из пассажиров данного рейса — Михаил.

Как уже сообщало ИА REGNUM, жёсткую посадку Boeing-767 компании Azur Air совершил со второго захода. После приземления и самолёта загорелось шасси. Эвакуация производилась по аварийным трапам. Пострадавшими стали десятки человек.

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