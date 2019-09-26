Самара, , 13:06 — REGNUM Мужчине из Тольятти, который подозревается в сбыте наркотических средств в крупном размере, грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба приволжской транспортной прокуратуры.

По версии следствия, в конце прошлого года 31-летний уроженец Тольятти, через интернет договорился с неустановленными следствием лицами о том, что он будет получать от них крупные партии различных наркотиков, фасовать их и распространять мелкими частями, делая «закладки» на территории города.

В апреле 2019 года деятельность подозреваемого была пресечена стражами порядка. По сообщению пресс-службы надзорного ведомства, сотрудниками правоохранительных органов было изъято из «закладок» более 130 грамм различных наркотических средств, в том числе героин, кокаин и мефедрон.

В настоящее время задержанный заключен под стражу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере) и направлено в Автозаводской районный суд г. Тольятти для рассмотрения по существу. Обвинительное заключение по нему утверждено заместителем Куйбышевского транспортного прокурора.

Отмечается, что санкция статьи обвинения предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.