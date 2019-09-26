Кушва, Свердловская область, , 13:02 — REGNUM В Кушве вынесен приговор местной жительнице, обвиняемой в убийстве соседа по общежитию (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Кушвинский городской суд признал её виновной и назначил гражданке по совокупности свершённых преступлений наказание в виде 12 лет лишения свободы. Также по суду ей предстоит выплатить один миллион рублей представителю потерпевшего за компенсацию морального вреда.

Следствием и судом установлено, что преступление произошло днём 11 июня 2019 года в общежитии города Кушва. Подсудимая задумала убить потерпевшего из-за того, что мужчина конфликтовал с её знакомыми. Воспользовавшись тем, что потерпевший в тот день был сильно пьян и спал в своей комнате на полу, подсудимая взяла нож и жестоко расправилась с мужчиной.

Отметим, что 26 июня женщина уже была осуждена за разбой (ч. 2 ст. 162 УК РФ), и приговорена к трём с половиной годам лишения свободы.