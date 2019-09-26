Барнаул, , 12:52 — REGNUM Один из пассажиров рейса Boeing 767, совершившего жёсткую посадку в аэропорту Барнаула, Михаил, видеоинтервью с которым цитируют алтайские интернет-ресурсы, подтвердил, что в основном люди получили травмы в процессе эвакуации.

«Один из аварийных трапов раскрылся не полностью, из-за чего люди некоторые пострадали. Есть вывихи, переломы даже», — пояснил очевидец.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вечером 25 сентября у самолёта Boeing 767−300, прибывшего в Барнаул из вьетнамского города Камрань, при посадке загорелась правая стойка шасси. Командир зашёл на второй круг и при повторном приземлении совершил жёсткую посадку. Пострадали десятки человек.

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