Орел, , 12:47 — REGNUM Уголовное дело по статье о мошенничестве возбуждено в Орле в отношении бывшего генерального директора ООО «321 Военно-строительное управление», сообщила 26 сентября пресс-служба СУ СКР по Орловской области.

По версии следствия, подозреваемый в период с марта по июль 2016 года, вступив в сговор с руководством АО «Орелгортеплоэнерго», заключил с этой организацией договоры целевого займа на достройку объектов социального назначения, а также ряд договоров на выполнение работ по ремонту и реконструкции объектов предприятия. Всего, считает следствие, бизнесмен получил более 80 млн рублей. Деньги возвращать он не планировал, считают следователи.

«Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в следственных органах.

По сообщениям местных СМИ, речь идёт о местном бизнесмене, который ранее уже становился фигурантом уголовных дел по статьям о мошенничестве и преднамеренном банкротстве. При этом незадолго до задержания он сообщил местным СМИ, что все дела в отношении него якобы прекращены.

ООО «321 Военно-строительное управление» выполняло работы на целом ряде так называемых «юбилейных» объектах Орла в период работы на посту губернатора Вадима Потомского, в том числе — строило многопрофильный медицинский центр, прозванный журналистами «Титаником», так и не сданный в эксплуатацию.