Нью-Дели, , 12:50 — REGNUM В результате обильных проливных дождей и их последствий в индийском городе Пуна погибли по меньшей мере 13 человек, об этом 26 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

Спасательные службы города вынуждены были эвакуировать 10 тыс. 500 человек из ряда районов населенного пункта. В настоящее время два человека числятся пропавшими без вести.

Власти опасаются увеличения числа погибших, так как сообщения о помощи продолжают поступать.

Напомним, наводнения в Индии, как и в ряде других государств региона, являются обычным явлением. Тот факт, что в результате действия стихии гибнет много людей вызван неразвитостью инфраструктурной сети отдаленных регионов страны.