Фритаун, , 12:44 — REGNUM Десятки строителей оказались под завалами в результате обрушения здания во втором по величине городе Сьерра-Леоне, Бо. Об этом сообщает ВВС Africa со ссылкой на сообщение полиции.

Журналист Умару Фофана заявил, что строители работали в трехэтажном здании, когда оно обрушилось в среду, 25 сентября, около 14:00 по Гринвичу.

Начальник полиции в юго-восточной части Сьерра-Леоне Сайду Камара сказал, что для бетонирования третьего этажа обрушившегося здания были наняты 82 человека.

Строитель, который покинул площадку незадолго до обрушения, чтобы получить еду, рассказал ВВС, что, по его мнению, в момент обрушения в здании могло находиться не менее 50 его коллег.

Представитель полиции заявил, что восемь человек были спасены и доставлены в больницу для лечения. Для проведения спасательной операции на место трагедии доставили экскаваторы.

Неясно, что привело к обрушению здания. Кадры с места проведения спасательных работ показывают, что здание было построено на склоне.