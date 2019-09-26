Подольск, Московская область, , 12:34 — REGNUM В Московской области возбудили уголовное в отношении следователя СУ УМВД России по г.о. Подольск, которую подогреваются в разработке схемы угона автомобилей недавно умерших владельцев. Об этом 26 сентября сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, группа злоумышленников разработала схему угона авто, владельцы которых недавно умерли. Машины, о смерти собственников которых предположительно сообщала сообщникам следователь, оперативно увозили на эвакуаторе. Преступники рассчитывали на то, что наследники умерших хозяев авто не сразу узнают о пропаже.

По данным телеканала, информацию о смерти автовладельцев следователь могла получать из базы Госавтоинспекции, а затем эти данные передавались подельникам, которые угоняли машину. Задержать подозреваемых помогла случайность: один из автовладельцев не успел переоформить купленную машину, поэтому по базе ее владельцем числился другой человек. Новый владелец обнаружил пропажу авто и обратился в полицию.

Как заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, назначено проведение служебной проверки, по результатом которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в подмосковной Лобне задержали местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении боеприпасов.

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