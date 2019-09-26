Барнаул, , 12:30 — REGNUM Эксперты озвучили первые версии жёсткой посадки Boeing 767 в аэропорту Барнаула. Как пишут алтайские СМИ, одной из вероятных причин ЧП стало повреждение стойки шасси при первой попытке приземления. Не исключено, что именно это обстоятельство повлияло на решение командира воздушного судна зайти на второй круг, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Есть предположение, что при второй попытке приземления повреждённое шасси не выдержало нагрузки и задымилось, а возгорание, о котором информировали спасатели, произошло уже после приземления.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вечером, 25 сентября, самолёт Boeing 767 авиакомпании Azur Air совершил жёсткую посадку в аэропорту Барнаула. На борту находились более 300 человек. Их эвакуация осуществлялась при помощи аварийных трапов. Пострадали десятки человек.

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