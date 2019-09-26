Славянск, Украина, , 12:29 — REGNUM На временно подконтрольной Украине территории ДНР возле города Славянск произошло смертельное ДТП, сообщило 26 сентября издание Liga.net.

На дороге Киев — Харьков — Должанский на въезде в Харьковскую область автомобиль Hyundai выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota.

В результате аварии водитель и пассажиры Hyundai скончались на месте. В числе погибших — шестилетний ребёнок. Двое пассажиров Toyota получили травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на временно подконтрольной Украине территории ДНР в районе села Андреевка столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. В результате пострадали девять человек.

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