Барнаул, , 12:21 — REGNUM Самолёт авиакомпании Azur Air, следовавший чартерным рейсом из Вьетнама и совершивший жёсткую посадку в аэропорту Барнаула, судя данным бортового номера, является одним из старейших в России.

«Оба старичка-рекордсмена — 1991 года рождения и оба принадлежат Azur Air. Разница между «днями рождения» — три недели. Наш сегодняшний герой VP-BUV раньше работал во Франции и Австрии, с 2003 года — в российской Трансаэро. У его собрата-рекордсмена VP-BUX — более сложная судьба (два года в Бразилии, по семь лет в Чили и Канаде, семь лет в Мексике)», — информирует канал «Б.Аул».

Как уже сообщало ИА REGNUM, вечером 25 сентября самолёт Boeing-767, следовавший чартерным рейсом из Вьетнама совершил жёсткую посадку в аэропорту Барнаула. Сострадали десятки человек.

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