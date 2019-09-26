Осло, , 12:16 — REGNUM Рыболовный траулер «Бухта Наездник», принадлежащий Мурманскому траловому флоту, который горел почти сутки в норвежском порту Тромсе, затонул. Об этом сообщает телеканал NRK.

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Уточняется, что судно опрокинулось на бок возле причала. По данным местной полиции, сохраняется вероятность взрыва, однако она уже не так велика, потому что траулер уже начал остывать.

«Судно лежит на дне. Сейчас задымление гораздо менее интенсивное, однако существует угроза загрязнения дизельным топливом. Управление портовой службы и береговая охрана работают на месте из-за возможной угрозы взрыва», — заявил представитель полиции Уле Сэверуд.

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Он также добавил, что эвакуация продлится до тех пор, пока стражи порядка не будут уверены в безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание на российском рыболовном траулере «Бухта Наездник», стоящем в порту Тромсе на севере Норвегии, произошло 25 сентября. Все 29 человек экипажа были эвакуированы. Обошлось без пострадавших.

По предварительным данным, судно находилось в норвежском порту на ремонте, пожар начался во время проведения сварочных работ.

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