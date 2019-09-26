Екатеринбург, , 12:14 — REGNUM В Екатеринбурге двое детей получившие ожоги в Турции идут на поправку и скоро будут выписаны из больницы. Об этом информационному порталу Е1 сообщил отец пострадавших мальчиков.

Мужчина отметил, что из стационара детей выпишут 27 сентября, после чего они продолжат амбулаторное лечение. По его словам старший ребёнок чувствует себя хорошо, а младшему придётся некоторое время делать перевязки.

Как сообщало ИА REGNUM, несчастный случай с детьми 3,5 и 10 лет из Екатеринбурга произошёл в Турции, где семья была на отдыхе. На финальном вечере в отеле дети получили ожоги кипящим маслом, из-за нерасторопности местного повара, который демонстрировал свои трюки. Ребята с ожогами попали в больницу, а затем их перевезли в Екатеринбург, где они продолжили лечение в детской больнице № 9.

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