Барнаул, , 12:12 — REGNUM В мае 2018 уже возникали проблемы с рейсом авиакомпании Azur Air Нячанг-Барнаул, пассажиры которого пережили неприятные минуты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, в мае 2018 года пассажиры самолёта Boeing-767, осуществлявшего чартерный рейс из Нья-Чанга (Вьетнам) в Барнаул, тоже натерпелись страха. По свидетельству очевидцев, слова которых цитировали алтайские СМИ, проблемы начались спустя час после полёта: «пассажиры услышали скрежет двигателя — судно начало резко уходить вниз». Из дальнейшего описания произошедшего следует, что после ещё нескольких таких «падений» пилот сказал что-то вроде: «Вынужден вам сообщить, что у нас отказал левый генератор, и мы можем не долететь».

Повествование очевидцев инцидента заканчивается на том, что полёт, в итоге закончился благополучно, самолёт вернулся в аэропорт вылета. Между тем директор по связям с общественностью авиакомпании Azur Air Анастасия Матюшина утверждала, что данная информация вызывает немалое удивление и полностью не соответствует действительности. По её словам, речь шла о неисправности бортового генератора (неисправность одного из трех генераторов не снижает уровень безопасности полетов).

Как уже сообщало ИА REGNUM, вечером 25 сентября самолёт Boeing-767, следовавший чартерным рейсом из Вьетнама, совершил жёсткую посадку в аэропорту Барнаула. Произошло возгорание шины первой стойки шасси. На борту находились 344 человека, включая 10 членов экипажа. Более 50 пассажиров обратились к медикам за помощью, один был госпитализирован.