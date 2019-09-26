Нюрнберг, Германия, , 12:07 — REGNUM Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн оказал первую помощь в смертельном дорожно-транспортном происшествии, ставшим частью почти детективной истории, пишет газета Spiegel.

22 сентября на трассе А3 в Эрлагене произошла авария с участием трех автомобилей. Проезжавший мимо с водителем Херрманн велел остановить машину и вызвать спасательную службу. В одной из разбитых машин министр и другой очевидец увидели погибшего водителя и тяжелораненую пожилую женщину. Другие участники ДТП — мужчина и женщина — сбежали с места аварии.

Спустя несколько дней от полиции стало известно, что 53-летний мужчина, скрывшийся с места аварии, подозревается в убийстве своей тещи, убитой в тот же день. Это ветеринарный врач, известный по выступлениям на местном телевидении. Его супруга выбежала из разбитой машины, была сбита автомобилем и доставлена в госпиталь Нюрнберга. Подозреваемый схвачен спецназом в гостинице неподалеку от госпиталя. Причастна ли женщина к убийству, еще неизвестно.