Анадырь, , 12:01 — REGNUM В Анадыре Чукотского автономного округа заведено уголовное дело по факту гибели 10-месячного ребёнка, который задохнулся в дыму пожара в квартире, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации следствия, младенец был в квартире на улице Ленина в Анадыре один, когда начался пожар. Следователи устанавливают обстоятельства трагедии, назначены судебные экспертизы. Уже известно, что малыш умер от отравления продуктами горения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутске 22 сентября двое детей были одни, когда в квартире что-то загорелось, в результате пожара один ребёнок умер, второй находится в реанимации.