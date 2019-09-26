Спас-Клепики, , 11:58 — REGNUM Бизнесмен Алексей Громов был убит в ночь на 26 сентября возле собственного дома в городе Спас-Клепики Рязанской области. Мужчина был директором группы компаний «Рязаньтрансавто».

Подробности происшествия не известны. В региональном Следственном комитете информацию пока не комментируют. О трагедии рязанскому порталу Ya62.ru сообщил собственный источник.

Компания-перевозчик в 2018 году вывела на улицы Рязани новые красные автобусы «ПАЗ» вместо маршруток.