Волгодонск, Ростовская область, , 11:44 — REGNUM В Ростовской области в многоквартирном доме произошёл пожар. В региональном управлении МЧС России уточнили, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

ЧП произошло в Волгодонске вечером 25 сентября. Огонь вспыхнул в одной из квартир трёхэтажного жилого дома на улице Гагарина.

«Площадь возгорания составила 4 кв. метра. Спасено 14 человек. Пострадал мужчина», — уточнили в ведомстве.

К тушению пожара было привлечено 12 человек и три единицы спецтехники.