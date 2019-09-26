Москва, , 11:42 — REGNUM В центре Москвы задержан подозреваемый в краже компьютерной техники на сумму около 1 миллиона рублей. Об этом 26 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Ранее представитель одной из коммерческих фирм, расположенных в центре Москвы, подал в полицию заявление о мошенничестве.

В фирму поступила заявка от организации на поставку товара, согласно которой неизвестный получил со склада компьютерную технику на общую сумму около 1 миллиона рублей. Злоумышленник предоставил на склад поддельную накладную.

Впоследствии сотрудники УВД по ЦАО Москвы установили причастность ранее задержанного за аналогичное преступление 25-летнего мужчины к хищению. Со слов злоумышленника, похищенную компьютерную технику он продал.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемого заключили под стражу.