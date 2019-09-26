Якутск, , 11:44 — REGNUM Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии высказало свою точку зрения по поводу распространённого сообщения прокуратуры республики о нарушениях при содержании белых медведей в «Орто-Дойду» в Якутске, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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По мнению чиновников, в зоопарке всё хорошо и никаких нарушений, влияющих на здоровье животных, нет.

«Для медведей утверждён рацион питания, по которому они получают корма животного и растительного происхождения. Рацион был составлен на основе рационов Московского и Ленинградского зоопарков и адаптирован сотрудниками к местным условиям. Корма для животных, в том числе белых медведей приобретаются на основании проведённых аукционов. При поставке отдельных партий требуются электронные сопроводительные ветеринарные документы, которые направляются через систему «Меркурий». По техническим причинам, к примеру, у одного из поставщиков рыбы произошёл сбой в электроснабжении на базах и в Интернете, в связи с чем ВСД пришли на электронную площадку зоопарка с опозданием, то есть дата ВСД оформлена следующим днём. Подобные сбои никак не влияют на качество кормов для животных. В зоопарке животные получают корма высокого качества, а также постоянное ветеринарное сопровождение и надлежащий уход», — пояснили в минэкологии Якутии.

При этом заверили, что дезинфекция и другие виды обработок белых медведей проводятся еженедельно.

Как сообщало ИА REGNUM, природоохранная прокуратура Якутии выявила в зоопарке «Орто-Дойду» нарушения ветеринарных правил содержания белых медведей. В частности, не были представлены документы на корм животных, не проводились спецмероприятия по обработке и др.

Директор зоопарка «Орто-Дойду» и юрлицо получили штрафы.