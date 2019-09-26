Москва, , 11:37 — REGNUM На юго-западе Москвы полицейские задержали предполагаемого исполнителя убийства предпринимателя, сообщили 26 сентября в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета по Москве.

«Благодаря грамотно спланированным совместным мероприятиям следователей Главного следственного управления СК России по городу Москве и сотрудников уголовного розыска МВД России, 24 сентября задержан исполнитель убийства», — рассказали в СК.

Отмечается, что задержанный является гражданином иностранного государства 1992 года рождения. Ранее суд поместил под стражу предполагаемую заказчицу преступления — супругу погибшего.

Преступление произошло 15 сентября. По версии следствия, женщина попросила своего мужа подъехать к одному из домов на улице Обручева в Москве. В этом месте его поджидал исполнитель, который нанёс своей жертве множественные удары ножом, после чего скрылся. Пострадавший скончался через несколько дней в больнице. Известно, что киллеру пообещали за «работу» 2 млн рублей.

СК расследует уголовное дело по факту убийства по найму (пп. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).