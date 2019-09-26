Львов, Украина, , 11:40 — REGNUM На проспекте Червоной калины во Львове подъёмный кран упал на складские помещения супермаркета, сообщили 26 сентября в пресс-службе администрации города.

В результате происшествия пострадала крановщица — её зажало в кабине. Для освобождения пострадавшей была применена спецтехника. Крановщицу госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Краснодаре ветром снесло стрелу башенного крана, а также несколько деревьев. К счастью никто не пострадал.

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