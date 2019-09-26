Биробиджан, , 11:28 — REGNUM Столкновением с поездом закончилась попытка микроавтобуса проскочить перед движущимся локомотивом в ЕАО, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В результате транспортного происшествия никто не пострадал: водитель и пассажир микроавтобуса успели покинуть машину до того, как в неё врезался локомотив. Это случилось на станции Кирга.

В настоящее время движение по Транссибу временно остановлено. Автомобиль лежит на соседнем пути.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в Приамурье во время столкновения поезда с автомобилем погибла девушка.