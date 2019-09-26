Лахор, Пакистан, , 11:23 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,7 баллов в пакистанской провинции Пенджаб зафиксировали специалисты Европейско-средиземноморского сейсмологического центра 26 сентября.

Сообщается, что подземные толчки произошли около 12:00 по местному времени (10:00 мск) в 25 километрах от города Джелам. Эпицентр располагался на глубине 10 километров под землей.

Последствия землетрясения пока неизвестны.

Как передавало ИА REGNUM, в соседней с Пенджабом провинции Кашмир землетрясение произошло 24 сентября. Магнитуда толчков составила 5,8 баллов. Сообщалось, что погибло 30 человек и свыше 450 пострадало.