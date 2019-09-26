Барнаул, , 11:15 — REGNUM Во время жёсткой посадки, которую из-за загоревшего шасси в аэропорту Барнаула совершил Boeing 767−300, следовавший чартерным рейсом из вьетнамского города Камрань, были слышны крики, на борту началась паника. Пережитыми эмоциями поделилась одна из пассажирок лайнера Юлия.

«Люди визжали. Было очень много детей, все начали плакать», — приводит слова женщины издание «Алтапресс».

Она также добавила, что её очень напугал один бортпроводник, который «с бешеными глазами выбежал, и мне из-за него больше всего стало страшно».

«Я, конечно, после первого касания уже заревела и начала читать все известные молитвы», — призналась Юлия.

Как сообщало ИА REGNUM, ЧП в аэропорту Барнаула произошло вечером 25 сентября. У следовавшего чартерным рейсом из города Камрань (Вьетнам) самолёта Boeing 767−300 авиакомпании Azur Air при посадке загорелась правая стойка шасси.

Всего на борту лайнера находились 344 человека, в том числе десять членов экипажа. Людей эвакуировали по надувным трапам. По последним данным, пострадали 56 человек. большинство травм были получены в давке, которая произошла во время эвакуации.