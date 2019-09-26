Барнаул, , 11:11 — REGNUM Следственный комитет России (СКР) завёл уголовное дело по факту жёсткой посадки авиалайнера Boeing-767 авиакомпании Azur Air в аэропорту Барнаула. О этом 26-сентября сообщает пресс-служба Западно-Сибирского управления Следственного комитета РФ на транспорте.

«Барнаульским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нём сообщается, что предварительно усыновлено, что около 21:00 (17:00 мск) по местному времени 25 сентября, при посадке в барнаульском аэропорту пассажирского самолёта Boeing-767 авиакомпании Azur Air произошло возгорание правой задней стойки шасси. Пожар был сразу локализован, а пассажиры — эвакуированы, при этом пострадало 56 человек, получивших повреждения различной степени тяжести.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 26 сентября, директор авиапредприятия «Алтай», являющегося эксплуатантом барнаульского аэропорта, Виталий Архипенко объяснил большое число пострадавших при жёсткой посадке авиалайнера Boeing-737 конструктивной особенностью надувных трапов, использующихся для эвакуации пассажиров.

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