Арзгирский район, , 11:10 — REGNUM Грузовой автомобиль Volvo, перевозивший 52 кубометра сырой нефти, опрокинулся на обочину в Арзгирском районе Ставрополья. Происходит утечка топлива на обочину вдоль трассы, площадь разлива — 200 кв. м, сообщили ИА REGNUM 26 сентября в пресс-службе регионального МЧС.

Сообщение о происшествии поступило в чрезвычайное ведомство в 07:20. Погибших и пострадавших, по данным спасателей, нет, дорога не перекрыта. На месте работают представители экстренных служб.

«Устранение разлива нефти будет проводить администрация Арзгирского района, а перекачкой нефти из поврежденной цистерны займется собственник бензовоза», — цитирует «Интерфакс-Юг» главу пресс-службы краевого МЧС Олега Дегтярева.

Он также отметил, что в результате аварии повреждено одно хранилище цистерны, объемом 25 кубометров, произошла утечка пяти кубометров топлива.