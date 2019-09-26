Благовещенск, , 11:06 — REGNUM В результате корректировки областного бюджета власти Приамурья нашли возможным выделить средства на борьбу с африканской чумой свиней, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На ликвидацию последствий воздействия африканской чумы свиней будет направлено 241,2 млн рублей, из которых 211,8 млн рублей будут направлены на возмещение ущерба гражданам, чьи свиньи были изъяты и уничтожены.

Как сообщало ИА REGNUM, фермерам, пострадавшим от африканской чумы свиней, возместят понесённые убытки.