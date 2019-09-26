Барнаул, , 10:55 — REGNUM В интернете опубликовано видео участников жёсткой посадки в аэропорту Барнаула самолёта Boeing-767, прилетевшего из Вьетнама. Судя по кадрам, опубликованным на странице канала ТОЛК, у небесного лайнера действительно горело шасси. Также на видеокадрах слышны крики и видны силуэты людей, убегающих на безопасное расстояние.

Самолёт Boeing 767−300, аварийно севший в аэропорту Барнаула Цитата из видео очевидца ЧП

Автор видео при этом иронизирует:

«Очень мягкая посадка, необычная выгрузка».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ЧП с самолётом Boeing 767−300 в аэропорту Барнаула произошло вечером 25 сентября. Для эвакуации людей пришлось использовать аварийный трап. Пострадавшими стали десятки человек, но серьёзные травмы, по заверению краевых властей, получила только одна женщина. Также известно, что двое пассажиров сломали лодыжки. Есть еще один пострадавший с подозрением на перелом позвоночника.

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