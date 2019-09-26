Екатеринбург, , 10:54 — REGNUM В Екатеринбурге выполнявшая работы по реконструкции дороги подрядная организация заплатит местному жителю более 230 тыс. рублей в качестве компенсации судебных расходов и за понесённый материальный ущерб. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Гражданин обратился в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга с иском о возмещении стоимости ремонта автомобиля, который попал в аварию по вине дорожников.

Инцидент произошёл в октябре 2018 года на дороге из Косулино в Екатеринбург. Гражданин двигался в город в тот момент, когда на него понесло ветром дорожный барьер, установленный подрядчиком возле ремонтируемого участка автодороги. В результате ограждение попало под колёса, а неуправляемый вследствие этого автомобиль вынесло на встречную полосу, где он был сбит большегрузной машиной.

Восстановление автомобиля после аварии обошлось жителю Екатеринбурга в 227 тыс. рублей.