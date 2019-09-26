Кёльн, Германия, , 10:51 — REGNUM Власти немецкого города Кёльн (Северный Рейн — Вестфалия) распорядились закрыть три аптеки после двойного смертельного инцидента с лекарственным средством, передает канал n-tv.

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На минувшей неделе умерла 28-летняя беременная женщина, употребившая препарат глюкозы, купленный в одной из кёльнских аптек. Врачи пытались спасти ее ребенка, но он скончался после кесарева сечения. Прокуратура возбудила расследование. До сих пор неясно, был ли медицинский препарат отравлен намеренно или речь идет о случайном загрязнении посторонним веществом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Испании по вине фармацевтической кампании, перепутавшей инструкции к лекарствам, по меньшей мере 17 маленьких детей заболели гипертрихозом.