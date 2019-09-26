Сурабая, Индонезия, , 10:50 — REGNUM Тысячи студентов из ряда университетов в Сурабая провели мирную акцию протеста против проекта уголовного кодекса перед зданием совета народных представителей регионов, сообщает информагентство Antara.

«Мы пришли сюда, чтобы озвучить свои чаяния и посвятить себя мирным действиям», — заявил журналистам один из студентов.

В своем выступлении, помимо отказа от проекта уголовного кодекса, участники акции также выступили против закона о земле и закона о водных ресурсах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аналогичные протесты прошли в ряде крупных городов Индонезии, в том числе в столице Джакарте, где мирная акция переросла в беспорядки, в результате которых 39 полицейских получили ранения.

Читайте ранее в этом сюжете: В ходе протестов в Джакарте 39 полицейских получили ранения — глава полиции