Бугульма, Татария, , 10:52 — REGNUM В Татарии арестованы две девушки, подозреваемые в сексуальном насилии над молодым человеком. Об этом сообщает «Татар-Информ» со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел в Бугульме. По рассказам 19-летнего потерпевшего, 22-летняя знакомая попросила починить у неё дома сломанный смартфон. Позднее к девушке пришла 32-летняя подруга, а юноша отлучился. Когда он вернулся, у iPhone оказался разбит экран.

Подруги заявили, что гаджет разбил парень, и стали требовать с него деньги. После его отказа девушки надругались над ним с помощью секс-игрушки, сняли это на видео и грозили выложить в интернет.

Молодой человек сообщил о произошедшем в полицию. Возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее таксист из Липецка заявил, что стал жертвой сексуального насилия. По словам мужчины, надругательство над ним совершил пассажир.

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