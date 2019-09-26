Лежнево, , 10:48 — REGNUM Двое сельских чиновников из Ивановской области признаны судом виновными в получении взятки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР 26 сентября.

Как установлено судом и следствие, 25 января 2018 года заместитель главы Шилыковского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области получил взятку в 100 тыс. рублей — деньги ему передал главврач одного из медучреждений региона за содействие при оформлении арендыздания для филиала медучреждения и покровительство в работе. Половину от полученной взятки замглавы передал главе Шилыковского сельского поселения.

Решением суда бывшей главе Шилыковского сельского поселения Лежневского муниципального района Ивановской области назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей, ее заместителю — штрафа в 750 тысяч рублей.