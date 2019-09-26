Южно-Сахалинск, , 10:48 — REGNUM На плавбазе «Петр Житников», которая находится в акватории Тихого океана возле острова Итуруп, ликвидировано открытое горение, но тушение пожара продолжается. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области 26 сентября.

«Со спасательного судна «Преданный» ведётся подача пены к очагу возгорания, также судами «Атлас» и «Чукотка» проводится орошение забортной водой левого борта и судовых конструкций. На судне открытого огня нет, наблюдается задымление», — говорится в сообщении пресс-службы.

По информации МЧС, эвакуированных рыбаков в количестве 361 человек доставили на остров Шикотан и разместили в пунктах временного пребывания. Из них 134 человека уже отправлены самолетом во Владивосток.

Еще часть экипажа продолжает находится на борту судна «Петр Житников». 59 рыбаков помогают тушить огонь и поддерживают живучесть плавбазы.

Как передавало ИА REGNUM, пожар разгорелся на плавбазе в ночь на 24 сентября. На ее борту находились всего 419 моряков.