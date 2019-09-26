Анкара, , 10:42 — REGNUM В результате налета ВВС Турции на территорию Иракского Курдистана пострадали двое мирных жителей, об этом 26 сентября сообщает Kurdistan.ru.

Ирак Иван Шилов © ИА REGNUM

Удары пришлись на северные районы провинции Сулеймании, в результате чего, помимо пострадавших, был причинен значительный материальный ущерб двум деревням, расположенным неподалеку от горы Кандиль.

Напомним, власти Турции, начиная с 27 мая 2019 года осуществляют на территории Ирака операцию «Коготь», направленную против Рабочей партии Курдистана (РПК), считающуюся в стране террористической организацией.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.

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