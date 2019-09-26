Барнаул, , 10:37 — REGNUM Одним из пассажиров самолёта Boeing 767−300, совершившего жёсткую посадку в аэропорту Барнаула, оказалась депутат Алтайского заксобрания Ирина Солнцева. В интервью сайту «ТОЛК» парламентарий рассказала, что ей, так же как и другим пассажирам, пришлось эвакуироваться с помощью надувного трапа.

Boeing 767−300

«Мы спускались по надувным трапам. Быстро выпрыгнули. Все кричали, чтобы мы уходили подальше в поле, потому что боялись возгорания и взрыва», — пояснила алтайский парламентарий.

Напомним, ЧП в аэропорту Барнаула произошло вечером 25 сентября. У самолёта Boeing 767−300, прибывшего из вьетнамского города Камрань, при посадке загорелась правая стойка шасси. В результате жёсткой посадки пострадали десятки пассажиров. Наиболее сильные травмы получили несколько человек: у них выявили переломы лодыжки и подозрение на перелом позвоночника.

Читайте также: Учения в аэропорту Барнаула перетекли в реальную аварийную посадку