Биробиджан, , 10:38 — REGNUM Прокуратуре удалось добиться отмены приговора в отношении бывшего губернатора Еврейской автономной области Александра Винникова. Гособвинение настаивает на реальном сроке лишения свободы для экс-главы региона. Дело направлено на новое рассмотрение, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Решение суда первой инстанции было отменено как незаконное и передано в Биробиджанский районный суд для повторного рассмотрения в ином составе суда. Мера пресечения ему оставлена прежняя — подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщало ИА REGNUM, решением Биробиджанского районного суда бывшему губернатору ЕАО Александру Винникову было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно. Он обвинялся в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность.