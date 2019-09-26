Воронеж, 26 сентября 2019, 10:27 — REGNUM В два раза сократилось количество тлеющих очагов у воронежского микрорайона Репное за ночь на 26 сентября, сообщил журналистам руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Воронежской области Сергей Хренов. По его словам, ранее общая площадь возгораний составляла около пяти гектаров, сейчас сократилась до двух гектаров, отдельными очагами.
Изменение ситуации отмечают и местные жители — видимость в прилегающих к Репному районах нормальная, правда, запах гари все еще присутствует. Для ликвидации возгораний используются пожарно-насосные станции (ПНС), работа на месте возгорания продолжается.
Как сообщало ИА REGNUM, крупный ландшафтный пожар под Воронежем тушат с 24 сентября, пожарным удалось ликвидировать наземное возгорание — потушили траву и камыш, однако тлеющие иловые отложения потушить оказалось сложнее. Накануне из-за сильного запаха гари было принято решение отменить занятия в двух школах.
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