Москва, , 10:31 — REGNUM Адвокат Андрей Ромашов, защищавший футболиста Александра Кокоринаи блогера Эрика Китуашвили,скончался в Подмосковье. Об этом сообщила 25 сентября его коллега Татьяна Прилипко на своей странице в «Фейсбук».

»Ушел замечательный Человек, грамотнейший адвокат, в прошлом талантливый сыщик и настоящий полковник, умница, энциклопедический знаток всего на свете, очень сдержанный в процессах, на вид суровый в общении, а на самом деле — весельчак с чудесным чувством юмора», — написала адвокат из Москвы.

Татьяна Прилипко написала, что в момент смерти Андрей Ромашов находился один на даче. Его обнаружили мертвым на следующее утро после того, как он выехал из Москвы.