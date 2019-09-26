Москва, , 10:22 — REGNUM Пожар в хостеле на территории Измайловского кремля на востоке Москвы мог произойти из-за неисправного электрооборудования, сообщает 26 сентября РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По словам источника, возможной причиной является короткое замыкание в электрооборудовании.

Происшествие случилось по адресу: Измайловское шоссе, дом 73ж. В результате пожара семь человек пострадали, 15 удалось спасти. Возгорание было ликвидировано в 3:38.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 26 сентября в одном из хостелов в Москве произошло возгорание.

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