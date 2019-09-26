Барнаул, , 10:19 — REGNUM Во время аварийной эвакуации из самолёта Boeing, который из-за загоревшегося шасси совершил жёсткую посадку в аэропорту Барнаула, пассажиры начали паниковать. Об этом рассказал один из пассажиров авиалайнера Антон Булатов.

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«Людей начали выгонять на улицу после того, как самолет совершил аварийную посадку. Были видны машины аварийных служб в иллюминаторы», — приводит телеканал «Звезда» слова очевидца.

Несмотря на панику, которая началась у людей, всё прошло успешно, добавил Булатов.

Ещё одна пассажирка рассказала, что весь полёт проходил в штатном режиме, и само приземление не было слишком жёстким. По её словам, которые приводит НТВ, большую часть травм люди получили во время эвакуации.

«Когда спускались с воздушных трапов, в панике скидывали друг друга. Сотрясение, переломы, что-то такое было», — уточнила женщина.

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Как сообщало ИА REGNUM, вечером 25 сентября в аэропорту Барнаула у самолёта Boeing 767−300 авиакомпании Azur Air, прибывшего чартерным рейсом из города Камрань (Вьетнам), при посадке загорелась правая стойка шасси. На борту лайнера находились 344 человека, в том числе десять членов экипажа. Людей эвакуировали по надувным трапам.

По последним данным, за медицинской помощью обратились 56 человек. Ранее на официальном сайте администрации Алтайского края сообщалось о 49 пострадавших. Один пассажир госпитализирован в краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Женщине медики поставили предварительный диагноз «ушиб почек и ушиб поясничного отдела позвоночника».

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