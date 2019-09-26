Нью-Дели, , 10:47 — REGNUM Истребитель МиГ-21 с двумя пилотами на борту потерпел крушение недалеко от индийского города Гвалиор. Это произошло в ходе учебной операции в 10 часов утра по местному времени. Сообщается, что оба пилота успешно катапультировались.

Индийский МиГ-21 Rizwan jafar

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх провел переговоры с маршалом авиации страны, в ходе которых узнал подробности крушения самолета, а также поинтересовался состоянием здоровья пилотов.

По информации индийского новостного агентства Джагран, ВВС страны уже учредили следственную группу для расследования причин крушения самолета. Самолет принадлежал школе ВВС по разработке тактических воздушных боев.

Напомним, что МиГ-21 находится на вооружении военно-воздушных сил Индии с самого начала 60-х годов.