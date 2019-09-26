Заводоуковск, Тюменская область, , 10:12 — REGNUM Няню, похитившую ребёнка в Тюменском городе Заводоуковске, подозревают в убийстве младенца. Девушка задержана. В ближайшее время будет решён вопрос о привлечении ее в качестве обвиняемой и квалификации действий, сообщили корреспонденту РЕ в СУ СКР по Тюменской области.

По версии следствия, днём 24 сентября 2019 года 23-летняя женщина согласилась присмотреть за шестимесячным мальчиком по просьбе его родителей, которым необходимо было отлучиться на похороны. Подозреваемая около 12:00 по местному времени собрала ребёнка и пошла в лес, расположенный за домом. Следствие сообщает, что мальчика она убила около 13 часов дня.

Няню с ребёнком разыскивали с вечера 24 сентября. Обнаружили днём 25 сентября в том же лесу. Няня держала в руках полиэтиленовый пакет с мёртвым уже ребёнком.

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