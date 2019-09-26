Барнаул, , 09:58 — REGNUM Алтайское краевое Законодательное (АКЗС) собрание сегодня, 26 сентября, большинством голосов отклонило поправки в закон «О порядке избрания глав муниципальных образований Алтайского края», касающиеся возврата всенародных выборов мэра Барнаула. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, за эту инициативу справедливороссов проголосовали в полном составе все три оппозиционных фракции («Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ) и ещё один депутат. Но большинство партии власти перевесило эти голоса и поправки были отклонены.

«Наш закон отклонили, но мы продолжим борьбу за право жителей Барнаула за право самим избирать себе мэра. Для этого через Барнаульскую городскую думу инициируем опрос граждан по этому вопросу и законодательную инициативу в АКЗС», — пояснил ИА REGNUM лидер фракции «Справедливая Росия» в алтайском парламенте Александр Молотов.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, жителей Барнаула лишили права всенародно избирать себе мэра в 2010 году. Но институт сити-менеджера оказался весьма неэффективным: градоначальники сменялись, очень часто уходили в отставку по причине возбуждения в отношении них уголовных дел.

Новая инициатива возврата всенародных выборов мэра в Барнауле как раз и была спровоцирована очередной доставкой очередного градоначальника. Но представители «Единой России» утверждают, что у горожан нет запроса на изменения способа выбора мэра Барнаула. С этим не согласились в «Справедливой России», ЛДПР и КПРФ. Собранные за две недели более двух тысяч подписей это опровергают.